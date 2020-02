Zuid-Korea meldt 52 nieuwe gevallen coronavirus

In Zuid-Korea is vrijdag bij 52 mensen het nieuwe coronavirus vastgesteld. In het land zijn nu 156 mensen besmet met het virus, meldt persbureau Yonhap. Donderdag overleed een patiënt in Cheongdo.

De afgelopen dagen stijgt het aantal besmettingen in Zuid-Korea snel. Donderdag kwamen er ook al 31 nieuwe patiënten bij.

In Australië is bij twee mensen die op het cruiseschip de Diamond Princess zaten ook het longvirus geconstateerd. De twee leken het nieuwe coronavirus nog niet te hebben toen ze vanuit Japan naar Australië gingen. Ze moeten, net als de andere mensen die van het schip afkomen, nog veertien dagen in quarantaine blijven.