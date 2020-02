Zuid-Korea meldt 334 nieuwe besmettingen coronavirus

De autoriteiten in Zuid-Korea meldden donderdag dat er 334 nieuwe besmettingsgevallen van het nieuwe coronavirus zijn vastgesteld in het land. Van 1595 mensen in Zuid-Korea is nu bekend dat zij zijn besmet.

Volgens de Zuid-Koreaanse gezondheidsinstanties die betrokken zijn bij de bestrijding van het coronavirus, zijn er geen nieuwe doden gevallen. Tot nu zijn twaalf mensen in het land aan het virus bezweken.

Wereldwijd zijn meer dan 81.000 besmettingen en 2700 sterfgevallen gemeld, bijna allemaal in China. Na China heeft Zuid-Korea de meeste besmettingsgevallen.