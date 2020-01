Zuid-Korea houdt hoop op dialoog Trump en Kim

Noord-Korea heeft de deur niet gesloten voor verdere gesprekken met de Verenigde Staten. Dat heeft de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in gezegd. Moon vindt het nog te vroeg om pessimistisch te zijn over de vastgelopen dialoog tussen de VS en Noord-Korea over denuclearisatie.

„De gesprekken tussen de VS en Noord-Korea liggen momenteel stil, maar ik zou zeggen dat beide leiders - president Trump en leider Kim Jong-un - elkaar blijven vertrouwen en doorgaan met hun inspanningen”, zei Moon. „De Noord-Koreanen hebben kenbaar gemaakt dat de deur niet gesloten is door te zeggen dat ze alleen terugkomen voor gesprekken als hun eisen worden ingewilligd.”

Volgens de Zuid-Koreaanse president was de recente verjaardagswens van Trump aan Kim een goed teken. „Sommigen vreesden voor een nieuwe ronde van provocaties, maar in plaats daarvan stuurde president Trump verjaardagswensen aan Kim om zijn bereidheid tot praten te benadrukken. Dat was een goed idee.”