Zuid-Korea gaat raketafweersysteem versterken

Zuid-Korea zal zijn raketafweersysteem verder versterken om het land beter te beschermen tegen mogelijke raketaanvallen door Noord-Korea. Dat meldt het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie maandag in reactie op de recente rakettesten van het regime van leider Kim Jong-un.

„Ons leger is continue bezig met het ontwikkelen van het raketafweersysteem en legt daarbij de focus op dreigingen van korteafstandsraketten vanuit Noord-Korea”, citeert het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap een woordvoerder van het ministerie. „We hebben al een systeem dat snel reageert op aanvallen met kernwapens of andere massavernietigingswapens en we zullen dat blijven verbeteren.”

Noord-Korea vuurde donderdag twee korteafstandsraketten af. Het was de tweede rakettest in korte tijd.