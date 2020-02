Zuid-Korea en VS stellen militaire oefeningen uit om virus

De Verenigde Staten en Zuid-Korea hebben gezamenlijke militaire oefeningen die binnenkort zouden plaatsvinden opgeschort vanwege het nieuwe coronavirus. Dat maakte het hoofd van de samenwerkende troepen donderdag bekend.

Het besluit komt nadat Zuid-Korea eerder op de dag meldde dat er 334 nieuwe besmettingsgevallen van het nieuwe coronavirus in het land zijn vastgesteld.

Van 1595 mensen in Zuid-Korea is nu bekend dat zij zijn besmet en 12 mensen zijn overleden. Alleen in China, waar zo’n 80.000 gevallen van het virus bekend zijn en 2700 sterfgevallen, zijn meer besmettingen gemeld.

De strijdkrachten van Zuid-Korea en de VS voeren jaarlijks samen grote militaire trainingen uit, de eerstvolgende zou in de lente plaatsvinden. Het is niet bekend wanneer de oefeningen worden hervat.