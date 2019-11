Zuid-Korea en VS steggelen over kosten troepen

De Verenigde Staten hebben het overleg met Zuid-Korea opgeschort over de verdeling van de kosten van de stationering van Amerikaanse troepen in dat land. Amerikaanse onderhandelaars verlieten het overleg in Seoul eerder dan gepland, volgens onderhandelaar James DeHart om de Zuid-Koreanen tijd te geven hun standpunt te heroverwegen.

De Verenigde Staten hebben bijna 30.000 manschappen gelegerd in Zuid-Korea. Ze willen dat hun Aziatische bondgenoot daar meer voor gaat betalen. Zuid-Koreaanse parlementariërs hebben gezegd dat de VS aansturen op een bijdrage van 5 miljard dollar (ruim 4,5 miljard euro) per jaar, ruim vijf keer meer dan Seoul nu betaalt voor de aanwezigheid van de Amerikaanse troepen.

Onderhandelaar DeHart klaagde dinsdag dat het aanbod van de Zuid-Koreanen tekortschoot. Hij stelde dat VS een „eerlijk en billijke” verdeling van de kosten wil.