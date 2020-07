Zuid-Korea boos over hernieuwde eilandenclaim Japan

Zuid-Korea heeft een hoge Japanse diplomaat op het matje geroepen na het verschijnen van een jaarlijks defensierapport dat is goedgekeurd door de Japanse regering. Daarin wordt geclaimd dat een eilandengroep die tot Zuid-Korea behoort Japans grondgebied is.

Het gaat om eilandjes die Japan Takeshima noemt en in Zuid-Korea Dokdo heten. De twee landen liggen al jaren overhoop over de eilandjes. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken eist dat Japan de claim intrekt en heeft dat de diplomaat laten weten, aldus lokale media.

In het Japanse defensierapport staat dat het meningsverschil over de eilanden „onopgelost blijft”. Dat geldt in het rapport ook voor de Koerillen, een andere groep eilanden van Rusland die Japan claimt.