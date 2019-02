Zuid-Korea betaalt meer voor steun VS

De Zuid-Koreaanse autoriteiten hebben zondag een kortetermijnakkoord ondertekend om de financiële bijdrage voor de militaire steun van de VS op het schiereiland te verhogen. Seoul komt daarmee tegemoet aan president Donald Trumps eis van meer geld voor de stationering van Amerikaanse legertroepen. Het gaat om ongeveer 28.500 manschappen.

Als het parlement de nieuwe overeenkomst goedkeurt, betaalt Zuid-Korea dit jaar 1,03 biljoen won, 810 miljoen euro. Dat is ruim 55 miljoen euro meer. In tegenstelling tot vorige deals, die voor vijf jaar werden gesloten, is deze slechts geldig voor 2019. De kans is dus groot dat beide partijen al over enkele maanden weer aan de onderhandelingstafel zitten. Een ervaren parlementariër vertelde in januari nog dat de onderhandelingen na bijna een jaar praten muurvast zaten omdat de VS „plotseling en onacceptabel” 1,4 biljoen won (1,1 miljard euro) vroegen.

„Het was een heel lang proces, maar uiteindelijk heel succesvol”, lichtte de Zuid-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Kang Kyung-wha toe. Hoewel er in het land ook kritische geluiden zijn te horen over de duurdere militaire samenwerking voor slechts één jaar, denkt ze dat de volksvertegenwoordiging zal instemmen. „Tot dusver zijn de reacties positief”.

Namens de VS, die sinds de Koreaanse oorlog (1950-1953) militair aanwezig zijn, zette buitenlandadviseur Timothy Betts een handtekening. Hij zei tegen Kang dat geld een klein maar belangrijk onderdeel is van de Zuid-Koreaanse pijler onder het bondgenootschap. „De regering van de VS beseft dat Zuid-Korea veel doet voor onze alliantie en voor vrede en stabiliteit in de regio”.