Zuid-Korea beklaagt zich over quarantainemaatregel Japan

Zuid-Korea heeft zijn ongenoegen geuit over de maatregelen die buurland Japan heeft genomen tegen de verspreiding van het coronavirus. De Japanse premier Shinzo Abe kondigde deze week aan dat alle reizigers die arriveren vanuit Zuid-Korea en China twee weken in quarantaine moeten. Volgens Zuid-Korea is de maatregel „onredelijk en buitensporig”.

Het Aziatische land heeft de Japanse ambassadeur op het matje geroepen voor tekst en uitleg. Ook zal Japan nog een formele klacht ontvangen, meldt het Zuid-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. „We zullen de nodige tegenmaatregelen onderzoeken”, luidt een verklaring.

Een woordvoerder van de regering in Tokio verdedigt het besluit. Volgens hem is uitgebreid onderzoek gedaan naar wat gepaste maatregelen zijn om de uitbraak van het coronavirus in te dammen. Japan is niet het eerste land dat deze maatregel neemt.

Zuid-Korea is na China het hardst getroffen door het virus. Er zijn meer dan 6000 besmettingen geconstateerd. Ruim veertig mensen zijn aan de gevolgen van het virus overleden.