Zuid-Korea begint onderzoek naar zus Kim

Aanklagers in Zuid-Korea zijn een onderzoek begonnen naar de zus van de leider van Noord-Korea, Kim Jong-un. Aanleiding is de vernietiging vorige maand van het verbindingskantoor net over de grens in Noord-Korea.

De zus, Kim Yo-jong, had enkele dagen voor dat het pand werd neergehaald verkondigd dat het „nutteloze” gebouw snel „volledig ingestort” zou zijn. Een advocaat in Seoul heeft een klacht ingediend omdat volgens hem het kantoor eigendom was van Zuid-Korea en zodoende dus Zuid-Koreaans eigendom is vernietigd.

Advocaat Lee Kyung-jae betoogt onder andere dat het gebouw met geld van de Zuid-Koreaanse regering is gerenoveerd. De zus van de Noord-Koreaanse leider gebruikte volgens hem explosieven om het zogenoemde diplomatieke kantoor te vernietigen „dat een publiek belang vertegenwoordigde”.

Het onderzoek zal ongetwijfeld woede oproepen bij de noorderburen. Die waren vorige maand al kwaad omdat Zuid-Korea geen kans zag anti-Kim-pamfletten te stoppen die met ballonnen boven Noord-Korea werden uitgestort. Uit woede daarover werd het kantoor vervolgens vernietigd.