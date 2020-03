Zuid-Amerikaanse landen nemen noodmaatregelen om virus

Steeds meer Zuid-Amerikaanse landen nemen drastische maatregelen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. De regering van Colombia heeft inmiddels de noodtoestand uitgeroepen en in Brazilië is een eerste patiënt met het virus overleden.

Zuid-Amerika is nog niet zo zwaar getroffen door het virus als Europa, maar het aantal besmettingen blijft wel toenemen. De leiders van landen als Argentinië, Chili, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Colombia, Ecuador en Brazilië overlegden eerder deze week telefonisch over de situatie en over het afstemmen van hun maatregelen.

Inmiddels hebben Colombia en Bolivia aangekondigd de grenzen te sluiten. De Colombiaanse president Ivan Duque riep dinsdag de noodtoestand uit en vraagt mensen van 70 jaar en ouder om thuis te blijven. De Boliviaanse autoriteiten kondigden een „gezondheidsnoodtoestand” af en stellen een avondklok in. Ook wordt het internationale vliegverkeer opgeschort.

In Argentinië laat de regering het binnenlandse vliegverkeer stilleggen. Ook het bus- en treinverkeer wordt aan banden gelegd. In Brazilië, het grootste land van het continent met 210 miljoen inwoners, is inmiddels een eerste patiënt met het virus overleden. Het gaat om een 62-jarige man die al gezondheidsproblemen had.