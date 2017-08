Zuid-Amerika erkent vergadering Venezuela niet

Latijns-Amerikaanse landen zullen besluiten van de nieuwe Venezolaanse grondwetgevende vergadering niet erkennen. Dat zeiden ministers en diplomaten van twaalf Zuid-Amerikaanse landen dinsdag in de Peruaanse hoofdstad Lima waar zij bijeen waren om te praten over de situatie in Venezuela.

In totaal zeventien landen waren bijeen, twaalf landen tekenden een verklaring waarin zij Venezuela scherp veroordelen voor het niet toelaten van buitenlandse donaties van voedsel en medicijnen. Ze noemen de situatie in Venezuela een „breuk met de democratische rechtsorde”.

De nieuwe grondwetgevende vergadering heeft ondertussen een decreet aangenomen waarin het zichzelf boven de andere afdelingen van de overheid plaatst. Het besluit verbiedt het door de oppositie gecontroleerde parlement en andere partijen om acties te ondernemen die in strijd zijn met wetten die zijn aangenomen door het nieuwe orgaan.

„Het wegvagen van democratische rechtsordes is met deze laatste ontwikkeling tot een climax gekomen. Wat we nu zien in Venezuela is een dictatuur”, zei de Peruaanse minister van Buitenlandse Zaken Ricardo Luna.

President Nicolás Maduro riep de vergadering naar eigen zeggen in het leven om de politieke patstelling in het land te doorbreken. Oppositieleiders zien het als een greep naar de macht. Zowel de oppositie als een almaar groeiend aantal buitenlandse regeringen weigeren de grondwetgevende vergadering te erkennen.