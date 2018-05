In de Zuid-Afrikaanse plaats Verulam, een voorstad van Durban, is zondagavond in allerijl een moskee ontruimd na een bomalarm. Een gelovige had volgens de media onder de stoel van de moellah een verdacht ding gevonden met een oude Nokia-telefoon eraan vastgemaakt.

Dezelfde Imam Husain-moskee werd donderdag overvallen door onbekenden met messen. Ze sneden van drie bezoekers de keel door. Eén slachtoffer overleed op weg naar het ziekenhuis.