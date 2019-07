Zuid-Afrikaans leger ingezet tegen misdaad

Het Zuid-Afrikaanse leger wordt ingezet tegen bendes die vooral Kaapstad terroriseren. Minister van Politie Bheki Cele heeft aangekondigd dat de stap wordt gezet naar aanleiding van de vele gruwelijke moorden in de provincie West-Kaap, vooral in de metropool Kaapstad.

Er zijn dit jaar al negenhonderd moorden gepleegd in West-Kaap die in verband worden gebracht met criminele bendes. Afgelopen weekend nog werden in de zuidelijke wijk Philippi in Kaapstad elf mensen doodgeschoten. Zuid-Afrikaanse media meldden dat in West-Kaap tussen tussen vrijdag 5 en maandag 8 juli 55 mensen zijn vermoord.

In de golf van geweld is eerder al geroepen om militairen, onder anderen door de premier van West-Kaap, Alan Winde. Hij heeft beklemtoond dat politie en leger wettelijk veel meer mogen en kunnen doen. Cele en andere bewindslieden aarzelden echter, omdat militairen in de straten het aanzien van de regerende partij ANC zouden schaden.

Premier Winde verwelkomde de aankondiging dat het leger komt helpen als „heel goed nieuws”. „De mensen in de regio hebben hier al heel lang om gevraagd, want het aantal moorden is volkomen uit de hand gelopen.” Aangenomen wordt dat het leger wordt ingezet bij het afsluiten en doorzoeken van wijken waar drugsbendes de dienst uitmaken.