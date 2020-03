Zuid-Afrika weken in lockdown vanwege coronavirus

Zuid-Afrika komt met een landelijke lockdown om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. „Vanaf middernacht op donderdag 26 maart tot middernacht op donderdag 16 april, moeten alle Zuid-Afrikanen thuisblijven”, zei president Cyril Ramaphosa. Burgers mogen nog wel levensmiddelen gaan kopen of hun huis verlaten voor een medische afspraak.

De regering heeft ook besloten dat vrijwel alle winkels moeten sluiten. Er wordt een uitzondering gemaakt voor apotheken, banken, supermarkten, tankstations en sommige instellingen. Internationale reizigers die sinds 9 maart zijn gearriveerd vanuit risicolanden moeten verplicht veertien dagen in quarantaine in hun hotel. Het leger wordt ingezet om de politie te ondersteunen.

In Zuid-Afrika is tot dusver bij 402 mensen vastgesteld dat ze besmet zijn met het coronavirus. De president zei in een toespraak dat drastische maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat het virus verder om zich heen grijpt. Hij erkende dat de lockdown een grote maatschappelijke impact zal hebben, maar zei ook dat die niet opweegt tegen de negatieve gevolgen van afwachten.

Niet iedereen moet de komende weken binnenblijven. Ramaphosa zegt dat een uitzondering wordt gemaakt voor medewerkers van hulpdiensten, medisch personeel en leden van de veiligheidsdiensten.