Zuid-Afrika sluit posten in Nigeria na geweld

Zuid-Afrika heeft uit veiligheidsoverwegingen tijdelijk diplomatieke posten gesloten in de Nigeriaanse steden Abuja en Lagos. In Nigeria is ophef ontstaan over een golf aan xenofobische aanvallen in Zuid-Afrika. Die hebben aan zeker zeven mensen het leven gekost.

De geweldsuitbarsting in Zuid-Afrika begon vorige week. Toen werd een Zuid-Afrikaanse taxichauffeur in Pretoria doodgeschoten door een vermeende drugsdealer die uit Nigeria zou komen. Relschoppers plunderden vervolgens winkels van buitenlanders en sloopten voertuigen. De politie zegt dat sinds zondag zeker 289 mensen zijn opgepakt.

Nigeria neemt de kwestie hoog op. Het land riep de Zuid-Afrikaanse ambassadeur deze week op het matje. Ook zouden betogers hebben geprobeerd het consulaat in Lagos binnen te dringen.

De Nigeriaanse minister Geoffrey Onyeama (Buitenlandse Zaken) zegt dat winkels en eigendommen van zijn landgenoten zijn vernield in Zuid-Afrika. Er zijn volgens de minister geen Nigerianen gedood, al circuleert daar volgens hem wel veel nepnieuws over op sociale media.