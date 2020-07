Zuid-Afrika meldt recordaantal nieuwe besmettingen

In Zuid-Afrika zijn zaterdag meer dan 10.000 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Niet eerder werden op één dag zoveel infecties vastgesteld in het land. In totaal zijn in Zuid-Afrika nu ruim 187.000 infecties bekend en 3026 mensen gestorven aan het longvirus. In geen enkel ander Afrikaans land zijn meer besmettingen bekend.

De overheid stelde eind maart een strenge lockdown in om het virus te beteugelen, maar is die nu stapsgewijs aan het versoepelen. Sindsdien is het aantal nieuwe besmettingen in Zuid-Afrika gestaag toegenomen. De gezondheidsautoriteiten gaven eerder al aan een grote stijging te verwachten door de versoepelingen.

De Zuid-Afrikaanse economie is hard getroffen door de maatregelen. Dit jaar wordt een krimp van zeven procent verwacht, de sterkste afname in negentig jaar tijd.