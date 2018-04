Zuckerberg: tienduizenden nepaccounts gewist

Facebook heeft tienduizenden nepaccounts verwijderd. Daarvan konden ruim zevenhonderd accounts direct worden gelinkt aan Rusland: 470 die de Amerikaanse politiek probeerden te beïnvloeden en vorige week kwamen daar 270 accounts bij die probeerden de Russische politiek te sturen. Bij de andere accounts is de link met Rusland moeilijker vast te stellen. Dat heeft Facebookbaas Mark Zuckerberg dinsdag gezegd tegen een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat.

Zuckerberg ging door het stof voor de Senaat. Hij gaf toe dat Facebook fouten had gemaakt en bood excuses aan. Wel verdedigde Zuckerberg het gebruik van persoonlijke informatie voor reclame: „Mensen houden niet van advertenties, maar ze houden helemaal niet van advertenties die niet relevant voor ze zijn.”

Het onderzoeksbureau Cambridge Analytica wist stiekem de gegevens van tientallen miljoenen Facebookgebruikers, onder wie tienduizenden Nederlanders, in handen te krijgen. Velen van hen kregen vervolgens gerichte advertenties te zien om hun mening over bijvoorbeeld de Amerikaanse presidentsverkiezingen en het brexitreferendum te beïnvloeden. Cambridge Analytica zou hebben samengewerkt met de Russische ‘trollenfabriek’ Internet Research Agency in Sint-Petersburg.