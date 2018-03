Zuckerberg komt niet naar Britse parlement

Topman Mark Zuckerberg van Facebook zal niet verschijnen in het Britse parlement om uitleg te geven over het schandaal rond misbruik van gebruikersinformatie. In plaats daarvan wil hij naaste medewerkers sturen, aldus een verklaring van het Amerikaanse techbedrijf.

In het Britse parlement is gevraagd aan Zuckerberg om te verschijnen voor een commissie. Het Britse databedrijf Cambridge Analytica vormt de spil van het schandaal bij Facebook. Cambridge Analytica zou persoonlijke informatie van tientallen miljoenen Facebookgebruikers hebben gebruikt voor kiezersprofielen en was betrokken bij de verkiezingscampagne van president Donald Trump.

Zuckerberg zou van plan zijn technologiedirecteur Mike Schroepfer of productdirecteur Chris Cox naar Londen te sturen. De parlementscommissie die Zuckerberg wil ondervragen liet weten dat ze toch graag wil dat hij vragen beantwoordt. Dat kan eventueel ook via een videoverbinding, aldus commissievoorzitter Damian Collins.

Ook in het Amerikaanse Congres en in het Europees Parlement is om persoonlijke opheldering gevraagd van Zuckerberg. Hij heeft gezegd bereid te zijn naar het Congres te komen.

Vorige week bood hij nog zijn excuses aan voor het schandaal en afgelopen weekend werd dit nog eens gedaan in Britse en Amerikaanse kranten. Zuckerberg heeft aangegeven dat er verbetering zal komen.