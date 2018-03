Zuckerberg gaat getuigen in Congres

De baas van Facebook gaat getuigen in het Amerikaanse Congres. Dit heeft een anoniem bron in zijn entourage gezegd. Zuckerberg voelt zich volgens de bron erg onder druk staan om te getuigen over het lekken van gegevens van tientallen miljoenen Facebookgebruikers. Die kwamen in handen van een onderneming die met de gegevens de presidentsverkiezingen vorig jaar wilde beïnvloeden.

Zuckerberg heeft afgelopen week al aangegeven dat hij best wel zou willen getuigen. In het Congres heeft een zegsman bevestigd dat er met Facebook over een datum en tijdstip wordt overlegd.