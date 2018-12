Zorgwet van Obama is „ongrondwettelijk”

Een rechter in de Amerikaanse staat Texas heeft vrijdag geoordeeld dat Obamacare in strijd is met de Amerikaanse grondwet. Aan de basis van de zorghervorming die Barack Obama tijdens zijn presidentschap invoerde ligt een verplichte ziektekostenverzekering. Volgens de rechter is die verplichting vervallen, omdat het Congres de boete op onverzekerd zijn tot nul dollar heeft verlaagd. Zo is het fundament onder de hele zorghervorming weggevallen.

De rechtszaak was aangespannen door twintig staten, waaronder Texas, die stellen dat zij gedupeerd zijn door de Affordable Care Act, zoals Obamacare officieel heet. Door de zorghervorming zijn de zorgkosten voor staten toegenomen, zeggen ze.

Zestien andere staten, waaronder Californië, hebben aangekondigd in beroep te gaan. Een woordvoerder van Californië noemde het vonnis „een aanval” op de meer dan 133 miljoen Amerikanen die geen particuliere ziekteverzekering kunnen krijgen.

President Donald Trump, die van Obamacare afwil, toonde zich in zijn nopjes. Op Twitter noemde hij de zorghervorming van zijn voorganger „een ONGRONDWETTELIJKE ramp!”