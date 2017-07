Zorgen Republikeinse senatoren over zorgwet

Twee van hen hebben gezegd tegen te stemmen, maar veel meer Republikeinse senatoren maken zich ernstige zorgen over de zorgwet die president Donald Trump heeft voorgesteld ter vervanging van het door hem verfoeide Obamacare. De gematigde senator Susan Collins zei zondag in het CNN-programma ‘State of the Union’ dat acht à tien van haar collega’s grote twijfels hebben.

„Ik weet niet of de wet het haalt. Maar ik weet wel dat we een vitaal vangnetprogramma dat al vijftig jaar draait - Medicaid - niet fundamenteel zouden moeten veranderen zonder ook maar een enkele hoorzitting om te beoordelen wat de consequenties zullen zijn”, aldus Collins. Zij liet vorige maand al weten te zullen tegenstemmen omdat er op termijn 22 miljoen onverzekerde Amerikanen bijkomen.

De stemming over de wet, ook na enkele aanpassingen in brede kring nog omstreden, is uitgesteld omdat senator John McCain een lichte operatie moest ondergaan. De Republikeinen hebben in de Amerikaanse Senaat maar een kleine meerderheid van 52 tegen 48 zetels.