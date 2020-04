Zorgen om Noord-Korea’s zwaargewicht Kim

Waar is Kim Jong-un? Die vraagt klemt nu de Noord-Koreaanse leider lijkt ondergedoken, op een moment dat het coronavirus in zijn land is ópgedoken. Qua leeftijd zou hij het virus moeten kunnen weerstaan, maar zijn zwakke gezondheid doet dat voordeel helemaal teniet.

De Amerikaanse journaliste Anna Fifield wees er in haar vorig jaar uitgebrachte biografie over Kim Jong-un al op: Kims grootste risico is zijn zwakke gezondheid. Nu de Noord-Koreaanse leider al een aantal dagen onzichtbaar is en zelfs de verjaardag van zijn opa wijlen Kim Il-sung op 15 april aan zich voorbij liet gaan, doen geruchten de ronde over Kims gezondheid en lichten als vanzelf Fifields woorden op uit haar biografie: „De jonge leider ziet eruit alsof hij ieder moment een hartaanval kan krijgen.” Fifield wijst op Kims ernstige zwaarlijvigheid. „Hij is 1,70 meter lang, zijn gewicht wordt geschat op 135 kilo en dat betekent een BMI (Body Mass Index) van tussen de 45 en 46.”

Uiteraard werden deze gegevens niet door de Noordkoreaanse propagandadienst verstrekt; Pyongyang houdt zulke informatie zoveel mogelijk geheim, zelfs zo dat Kim bij een bezoek aan het buitenland steevast een mobiel toilet krijgt ondergeschoven. Dat is om te voorkomen dat zijn ontlasting door nieuwsgierige lieden in het gastland wordt onderzocht.

Obesitas

Maar obesitas valt meestal niet te verdoezelen. Fifield beschrijft hoe Kim samen met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in in 2018 een boom plantte. „De 65-jarige president deed dat met gemak, maar de toen 34-jarige Noord-Koreaan was zichtbaar aan het zuchten en puffen, bij de kleinste inspanning liep zijn gezicht rood aan.” Fifield voegt eraan toe dat Kims vrouw Zuid-Koreaanse gezanten had toevertrouwd dat het haar maar niet lukte om hem van het roken af te krijgen.

Is Kims zwaarlijvigheid hem fataal geworden nu hij uit het publieke domein is verdwenen? Gabriela Bernal, die als vertaalster is betrokken bij het werk van Daily NK (een informatiekanaal gerund door dissidenten), meldde dinsdag op Twitter dat stiekem uitgewisselde informatie uit Noord-Korea wijst op een hartoperatie als reden van Kims afwezigheid. Hij zou op zijn vakantieverblijf aan het herstellen zijn van die ingreep.

Uit de mond van Noord-Koreaanse autoriteiten zullen we zulke informatie niet te horen krijgen, al is hardnekkig zwijgen –zoals nu gebeurt– wel een signaal dát er iets aan de hand is. Meestal worden van officiële zijde geruchten snel gepareerd met geruststellende mededelingen: „geen vuiltje aan de lucht.”

Corona

Uiteraard zijn er om de gezondheid van Kim extra zorgen vanwege de uitbraak van het coronavirus, ook in Noord-Korea. Dát het virus de grens is overgestoken is inmiddels bekend, maar Pyongyang blijft (ten onrechte, aldus Daily NK) beweren dat er nog geen dodelijke slachtoffers zijn.

Wat zijn de risico’s voor de stabiliteit in het land als het virus de elite in Pyongyang bereikt?, zo vraagt Andrei Lankov zich af. De Noord-Korea-specialist maakt zich geen zorgen als de kliek rond de leider ziek zou worden of zelfs overlijdt. Overigens is die kans is niet denkbeeldig, omdat de gemiddelde leeftijd binnen die groep rond de 70 is. De macht is volledig in handen van Kim, weet Lankov, en precies daarom is het van belang dat Kim zelf gezond blijft.

Bekend is dat Kims jongere zus, Kim Yo-jong (1988) tijdelijk de touwtjes in handen krijgt (en waarschijnlijk nu al heeft). Zou Kim definitief wegvallen, dan dreigt er een machtsstrijd tussen leden van de elite rond de Kimfamilie. Gezien zijn leeftijd zou de dertiger Kim het virus kunnen weerstaan, maar zijn zwakke gezondheid doet dit voordeel teniet. Een politiek zwaargewicht is een destabiliserende factor geworden.