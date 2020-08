Zorgen om gezondheid van Japanse premier Abe

De Japanse premier Shinzo Abe heeft voor de tweede keer in acht dagen medische onderzoeken ondergaan in een ziekenhuis in Tokio. Abe wilde bij terugkeer in zijn residentie na urenlang in het ziekenhuis te zijn geweest niet ingaan op geruchten dat hij een ernstige ziekte zou hebben. „Door goed voor mijn gezondheid te zorgen, wil ik in staat zijn hard te blijven werken” voor het land, zei hij.

Hij wilde wel kwijt dat hij de resultaten heeft gekregen van de onderzoeken van vorige week en aanvullend onderzoek heeft gehad, maar zei dat hij pas later op de details wil ingaan.

De Japanse zender Nippon TV meldde eerder op gezag van bronnen binnen de Liberaal-Democratische Partij van Abe dat de premier vorige week een behandeling heeft ondergaan voor een aandoening die hij in het verleden ook al heeft gehad en daarnaast een medische controle heeft gehad.

Japanse media wijzen erop de Abe al wekenlang geen grote persconferenties heeft gegeven. Bronnen rond de premier zeggen dat hij behoefte heeft aan rust.