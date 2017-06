Zorgen om Brits vliegdekschip met Windows XP

Een splinternieuw vliegdekschip met computers die draaien op Windows XP. Dat zagen journalisten van verschillende Britse media bij een rondleiding over de Queen Elizabeth, die maandag voor het eerst uitvoer. Het leidt in Groot-Brittannië tot zorgen over de beveiliging van het schip tegen cyberaanvallen.

De Britse minister van Defensie Michael Fallon liet dinsdag aan de BBC weten dat de software op het nieuwe vlaggenschip op orde is. „Het is natuurlijk niet het systeem zelf dat kwetsbaar is, maar de beveiliging eromheen.” Officieren op het schip, dat 3,5 miljard pond (4 miljard euro) kostte en meer dan tien jaar geleden werd ontworpen, vertelden de journalisten dat de Queen Elizabeth een team cyberspecialisten aan boord zal hebben.

Criminelen voerden vorige maand een aanval uit met de gijzelsoftware WannaCry, dat veel Britse computers trof, onder meer in ziekenhuizen. Bij de wereldwijde aanval werd gebruikgemaakt van een kwetsbaarheid die ook in Windows XP zat. Het besturingssysteem uit 2001 wordt al enkele jaren niet meer ondersteund door fabrikant Microsoft.