Zorgen EU over democratie Venezuela versterkt

Een grondwetgevende vergadering, verkozen onder twijfelachtige en gewelddadige omstandigheden, kan niet de oplossing zijn voor de crisis in Venezuela. Dat stelt de Europese Commissie maandag in een reactie op de omstreden verkiezing zondag waarbij minstens tien doden vielen.

„De gebeurtenissen van de afgelopen 24 uur hebben de zorgen in de EU over het lot van de democratie in Venezuela versterkt,” aldus de verklaring. „De EU veroordeelt het buitensporige en disproportionele gebruik van geweld door de veiligheidstroepen. We betuigen onze deelneming aan de familie en vrienden van de slachtoffers.”

De voorzitter van het Europees Parlement Antonio Tajani reageerde na een telefonisch gesprek met oppositieleider Leopoldo López. „Het is een droevige dag voor de democratie in Venezuela. Wij zullen deze verkiezing niet erkennen.”

