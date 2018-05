Zorgen Colombia over groei vluchtelingenstroom

De Colombiaanse president Juan Manuel Santos maakt zich ernstige zorgen over de almaar groeiende stroom vluchtelingen uit Venezuela. „We hebben internationale hulp nodig, de situatie is zeer problematisch”, zei hij in Münster tegen persbureau DPA.

Santos is in de Duitse plaats te gast bij de 101e editie van de Katholiekendag. Hij verwijt de Venezolaanse regering de chaos in het olierijke land te ontkennen en de toestand daardoor verder te verslechteren. Doordat er gebrek is aan van alles en nog wat besluiten steeds meer inwoners de grens met Colombia over te steken en in mindere mate die met Brazilië. Volgens de autoriteiten in Bogotá zijn het er inmiddels al 650.000.

„We zijn solidair met het Venezolaanse volk maar niet met het roofzuchtige regime dat deze humanitaire crisis veroorzaakt”, aldus Santos, die een politieke omwenteling eist bij de buren. De uitslag van de presidentsverkiezing op 20 mei zal hij zeker niet erkennen. Die is volgens velen absoluut niet vrij en per definitie oneerlijk. De zege van de socialistische regeringsleider Nicolás Maduro staat vrijwel vast.