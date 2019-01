Zorgen Brits bedrijfsleven om no-dealbrexit

Het Britse bedrijfsleven is uiterst huiverig voor een no-dealbrexit. Diverse brancheorganisaties waarschuwden woensdag, een dag nadat het Lagerhuis de brexitdeal tussen de EU en de Britse premier May had weggestemd, voor de gevolgen van een chaotische scheiding.

Het idee dat Britse bedrijven hun achterstand goed kunnen maken als ze zonder handelsakkoorden internationaal moeten opereren, is volkomen „koekoek”, zei voorman John Allan van de werkgeversvereniging in de industrie.

Ook vanuit de Britse Kamer van Koophandel komen bezorgde geluiden. De politiek heeft het bedrijfsleven laten vallen, aldus directeur-generaal Adam Marshall. Eén op de vijf Britse bedrijven zal minder mensen in dienst nemen in de voorbereiding op een no-dealbrexit, verwacht hij.

De problemen van een no-deal kunnen echter nog fundamenteler zijn, denkt Marshall. „Elk bedrijf zal andere stappen nemen, ik maak me zorgen om firma’s die daar geen geld voor hebben of onvoldoende hebben om zich voor te bereiden op vier of vijf verschillende uitkomsten.”