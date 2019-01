Zorg over groei antisemitisme in 2018

Wereldwijd is zondag de Holocaust herdacht. Groot is de zorg over het feit dat het antisemitisme niet afneemt maar juist toeneemt.

De Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust is op 27 januari, omdat dit de dag is waarop het Rode Leger begin 1945 het kamp Auschwitz bevrijdde.

Zondag legden voormalige gevangenen van het kamp bloemen bij de executiemuur in het nazi-Duitse vernietigingskamp, op de 74e verjaardag van de bevrijding. De overlevenden droegen gestreepte sjaals die aan hun uniformen herinnerden.

Alleen al in dit kamp stierven 1,1 miljoen mensen. Het totaal aantal slachtoffers van de Holocaust is niet precies bekend, mede omdat er discussie bestaat over de vraag welke doden wel en niet tot de Holocaust moeten worden gerekend.

Het aantal Joodse slachtoffers ligt op 6 miljoen, het aantal niet-Joodse doden wordt geschat op tussen de 5 en 11 miljoen; het aantal vermoorde gehandicapten op 250.000 en het aantal homoseksuelen ligt rond de 9000.

Uit onderzoek dat zondag werd gepubliceerd blijkt dat een op de twintig Britten niet gelooft dat de Holocaust heeft plaatsgevonden. Daarnaast is 8 procent van mening dat de volkerenmoord schromelijk wordt overdreven. Dat blijkt uit een peiling van de Holocaust Memorial Day Trust.

Ongeveer de helft van de Britse ondervraagden heeft geen weet van het aantal Joden dat in concentratiekampen is omgekomen. Een op de vijf Britten schat het aantal vermoorde Joden op minder dan twee miljoen. Tegelijk zegt 83 procent het belangrijk te vinden om van de Holocaust af te weten.

Noodklok

De Israëlische regering luidde zondag de noodklok over de stijging van het antisemitisme in de wereld. Minister Naftali Bennett (Onderwijs en Diasporazaken) zei dat het aantal incidenten nog nooit zo hoog was geweest als in 2018. Ter gelegenheid van de Holocaustherdenkingsdag presenteerde hij het Wereldwijde Antisemitisme Rapport 2018 in een zitting van het kabinet.

„Het is een jaar waarin het hoogste aantal Joden werd vermoord bij antisemitische aanvallen sinds de jaren negentig”, aldus Bennett. In de jaren negentig pleegden antisemieten bloedige aanslagen op de Joodse gemeenschap in Argentinië.

In 2018 kwamen er dertien Joden om bij drie dodelijke antisemitische aanslagen. De zwaarste aanval gebeurde in de Amerikaanse stad Pittsburg in oktober. Een gewapende man schoot daar elf Joden dood in een synagoge. In januari werd een student vermoord in de Amerikaanse staat Californië. In maart werd de Holocaustoverlevende Mireille Knoll vermoord in haar huis in Parijs.

In Frankrijk was er een toename van 69 procent in antisemitische incidenten, terwijl het aantal in 2017 nog afnam ten opzichte van 2016. Het aantal antisemitische incidenten in het Verenigd Koninkrijk steeg naar recordhoogte.

De meeste antisemitische incidenten deden zich voor in kringen van neonazi’s en zich superieur voelende blanken, stelt het rapport. Premier Netanyahu zei dat in Europa antisemitisme van rechts geen nieuw verschijnsel is. „Wat nieuw is in Europa, is de combinatie van islamitisch antisemitisme en het antisemitisme van extreem links, waaronder antizionisme.”

In dat licht past het op het matje roepen van de Ierse ambassadeur door de regering van Israël, eind vorige week. Ierland is bezig met een wet die de handel in producten van Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever verbiedt. Ierland zou het eerste Europese land worden dat de handel daadwerkelijk verbiedt.