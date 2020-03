Zorg in Zwitsers kanton Ticino overbelast door coronavirus

De zorgsector in het Zwitserse kanton Ticino kan het werk nauwelijks nog aan vanwege het hoge aantal besmettingen met het coronavirus. Dat heeft de regionale overheid donderdag bekendgemaakt in een persconferentie, melden lokale media. Ticino ligt in het zuiden van Zwitserland tegen de zwaar getroffen Italiaanse regio Lombardije aan.

„Ticino heeft onze hulp nodig. We zijn ons ervan bewust dat de zorgsector de hulpvraag niet meer aankan”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Alain Berset. Er is onder meer een tekort aan bedden op de intensive care.

Berset roept alle Zwitsers op om hun verantwoordelijkheid te nemen. „Blijf zo veel mogelijk binnen. Ga alleen naar buiten als je naar de dokter, de apotheek of de supermarkt moet of als je iemand moet helpen.”

Het aantal besmettingen met het coronavirus is donderdag in Zwitserland gestegen met 800 tot 3888. Het dodental ligt op 33.