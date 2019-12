Zoons Russische spionnen krijgen Canadese nationaliteit terug

Twee zoons van Russische spionnen die zijn geboren in Canada hebben de Canadese nationaliteit teruggekregen van het hooggerechtshof. De jongens, Alexander (25) en Timothy Vavilov (29) werden in de jaren negentig geboren in Toronto. In 2014 bepaalde de Canadese regering dat de jongens zoons zijn van medewerkers van een buitenlandse mogendheid en dus geen Canadees staatsburger zijn, aldus Canadese media.

De ouders van de jongens kwamen in de jaren tachtig naar Canada en deden zich voor als Donald Heathfield en Tracey Ann Foley. In werkelijkheid waren ze de Russische spionnen Andrei Bezrukov en Elena Vavilova. De werkelijke Heathfield en Foley stierven als kinderen, de Russen namen hun identiteit jaren later over.

De twee spionnen werden in 2010 in de Verenigde Staten opgepakt en later terug naar Rusland gestuurd als onderdeel van een spionnenruil tussen de landen. Alexander en Timothy zeiden nooit te hebben geweten dat hun ouders Russische spionnen waren.

Het gezin woonde in 2010 in de VS. De zoons werden na de arrestatie ook teruggestuurd naar Rusland, waar ze hun naam veranderden in Vavilov en de Russische nationaliteit kregen. Alexander wilde ook zijn Canadese paspoort vernieuwen, maar dat lukte niet.

In 2013 kwam de televisieserie The Americans uit die is gebaseerd op de familie Vavilov.