Zoon vrijgesproken van moord op biermagnaat

Dennis Oland, telg uit een schatrijke Canadese brouwersfamilie, is vrijdag vrijgesproken van moord op zijn vader Richard. Eerder was hij in deze geruchtmakende zaak schuldig bevonden en kreeg hij levenslang. Dat vonnis werd in hoger beroep vernietigd, waarna het proces moest worden overgedaan. Nu, acht jaar later, volgde vrijspraak.

De destijds 69-jarige biermagnaat, mede-eigenaar van Moosehead Breweries, werd in juli 2011 dood aangetroffen in zijn kantoor, badend in het bloed. Hij had tientallen verwondingen aan hoofd, nek en handen, toegebracht met steek- en slagwapens.

Het spoor leidde naar zoon Dennis, nu 51. Hij was de laatste die het slachtoffer in leven had gezien en hij had volgens het Openbaar Ministerie financiƫle problemen. De aanklager stelde dat de verdachte woedend was geworden toen zijn vader weigerde hem geld te geven en hem had vermoord. DNA-materiaal dat op een jasje van hem werd aangetroffen zou dat ondersteunen.

Rechter Terrence Morrison was alles behalve overtuigd en sprak de zoon vrij bij gebrek aan bewijs en wegens gemaakte procedurefouten. Aan de politie nu de taak het onderzoek te heropenen en de echte moordenaar te vinden.