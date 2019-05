Zoon voor Harry en Meghan

Meghan Markle, de vrouw van de Britse prins Harry, is bevallen van een zoon. Dat laat het stel weten via Instagram. De jongen kwam maandagochtend ter wereld. ,,It's a boy!", was het geboortekaartje op het sociale media-account van de Hertog en Hertogin van Sussex.

Het nieuws kwam binnen het uur nadat Buckingham Palace bekendmaakte dat Markle aan het bevallen was. Volgens de laatste informatie van het koninklijk paleis is de jongen geboren op 05.26 uur en weegt hij ongeveer 3260 gram.

Moeder en zoon maken het allebei ,,bijzonder goed''. Harry, die Meghan bijstond tijdens de bevalling, vertelde ,,heel trots te zijn'' op zijn echtgenote. Hij noemde de geboorte ,,een geweldige ervaring''. Op Instagram bedanken de hertog en hertogin van Sussex het publiek voor alle ontvangen steun en het meeleven.

De naam van het eerste kindje van prins Harry en Meghan, die op 19 mei precies een jaar zijn getrouwd, is nog niet bekendgemaakt. Harry en Meghan denken nog na over een naam. Die moet binnen een paar dagen bekend zijn, beloofde de prins. Harry en Meghan tonen hun zoon over twee dagen aan de wereld.

De zoon van de 37-jarige voormalige actrice en haar 34-jarige prins is zevende in de lijn van de Britse troonopvolging. Anders dan het kroost van Harry’s broer William krijgen de kinderen van de Sussexes niet de titel prins of prinses. Het kind krijgt, omdat hij een jongen is, de titel graaf van Dumbarton, naar de Schotse titel die Harry kreeg bij zijn huwelijk.

De voltallige Britse koninklijke familie is blij met de geboorte van de zoon van prins Harry en zijn vrouw Meghan. Dat hebben de Windsors laten weten via Twitter.

Het bericht, waarin staat dat iedereen euforisch is over het nieuws, is geplaatst namens koningin Elizabeth, haar echtgenoot Philip, prins Charles en zijn vrouw Camilla, William en Kate en de broers en zussen van de overleden prinses Diana, de moeder van prins Harry.

Ook Doria Ragland, de moeder van Meghan Markle, is zeer verheugd. Zij is op dit moment bij haar dochter, laat de Royal Family weten.