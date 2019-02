Zoon verdacht van onthoofden moeder in Parijs

Een 60-jarige vrouw is zondag in Parijs onthoofd gevonden in haar appartement. Dat meldt Le Parisien. Haar zoon wordt verdacht van de moord, maar hij is nog op de vlucht. De politie maakt jacht op hem.

De zoon van de vrouw is schizofreen en heeft al vaker gezegd dat hij zijn eigen moeder wilde vermoorden, maar waarom is niet duidelijk. Er kwam een melding binnen, waarop brandweermannen direct naar de woning zijn gegaan. Daar troffen ze het hoofdloze lichaam van de vrouw aan op de grond. Eromheen lagen messen.