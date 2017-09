Zoon van Trump ondervraagd

De oudste zoon van Donald Trump heeft donderdag vijf uur lang vragen beantwoord over een ontmoeting die hij tijdens de verkiezingscampagne van zijn vader in New York had met een Russische advocate. Hij stond na afloop geen journalisten te woord.

Donald Trump junior werd ondervraagd door medewerkers van de Senaatscommissie voor juridische zaken. Een handvol overwegend Democratische senatoren zat er bij, maar zij mochten geen vragen stellen. De jongere Trump stond niet onder ede.

Senator Richard Blumenthal, een Democraat, noemde de atmosfeer in de kamer „hartelijk”. De verklaringen van Trump junior maakten volgens hem duidelijk dat er meer te ontdekken valt. Blumenthal zei te verwachten dat de zoon van de president later tijdens een publieke zitting onder ede gehoord zal worden.

In een vooraf opgestelde verklaring gaf de jonge Trump aan dat hij in het gesprek met advocate Natalia Veselnitskaja had toegestemd, omdat zij mogelijk belastende informatie had over de Democratische presidentskandidaat Hillary Clinton. Hij vond dat hij haar „op zijn minst moest aanhoren” als zij iets wist over „de geschiktheid, het karakter of de kwalificaties van een presidentskandidaat”.

Amerikaanse inlichtingendiensten stellen dat Moskou geprobeerd heeft de verkiezingen ten gunste van Trump te beïnvloeden. Verscheidene commissies van het Congres en een speciale aanklager doen onderzoek naar mogelijke samenspanning tussen Rusland en het campagneteam van Trump.

Trump junior herhaalde dat hij niet met een buitenlandse regering heeft samengespannen en ook geen weet heeft van iemand anders die dat wel zou hebben gedaan. Bij het gesprek met Veselnitskaja in juni 2016 waren ook Trumps schoonzoon Jared Kushner en voormalig campagneleider Paul Manafort aanwezig.