„Zoon van Trump en Manafort mogen getuigen”

Speciaal aanklager Robert Mueller heeft er geen bezwaar tegen dat de oudste zoon van Donald Trump en de vroegere campagneleider van de president in het openbaar getuigen voor het Amerikaanse Congres. Dat heeft Dianne Feinstein, de hoogste Democratische politicus in de Gerechtelijke commissie van de Senaat, dinsdag gezegd.

Voormalig FBI-directeur Robert Mueller is als speciaal aanklager aangesteld om onderzoek te doen naar Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezing en mogelijke samenspanning tussen Moskou en het kamp van Trump in de aanloop naar de stembusgang. Het is nog niet bekend of en wanneer Donald Trump junior en Manafort voor de commissie verschijnen.

Trump junior gaf vorige week e-mails vrij waaruit bleek dat hij in juni 2016 maar wat graag wilde spreken met een Russische advocate die mogelijk over informatie beschikte die schadelijk was voor Hillary Clinton, de Democratische tegenstander van zijn vader. Uit het kamp van Trump waren ook schoonzoon Jared Kushner en campagnemanager Paul Manafort bij het gesprek met Natalia Veselnitskaja en de Russisch-Amerikaanse lobbyist Rinat Akhmetshin aanwezig.