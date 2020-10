Zoon Trump roept Amerikanen op te bidden voor zijn vader

Eric Trump, de zoon van de Amerikaanse president Donald Trump, heeft via Twitter Amerikanen opgeroepen te bidden voor de gezondheid van zijn vader die besmet is met het coronavirus en onderweg is naar een ziekenhuis. Daar zal hij de komende dagen worden behandeld aan Covid-19.

„Donald Trump is een ware strijder. Hij zal zich hier doorheen vechten met dezelfde kracht en overtuiging die hij gebruikt om elke dag voor Amerika te vechten. Ik vraag u om samen met mij te bidden voor zijn herstel. Ik ben nog nooit zo trots geweest op iemand en op wat hij heeft moeten doorstaan,” aldus Eric Trump op Twitter.