Zoon Trump over aanbod voor belastende info over Clinton uit Rusland: I love it

Donald Trump Jr. de oudste zoon van de Amerikaanse president, heeft dinsdag een serie e-mails vrijgegeven waarin hij overlegt over het verkrijgen van belastende informatie over Hilary Clinton. Die informatie wordt omschreven als „deel van de steun van Rusland en zijn regering voor meneer Trump”, waarmee de huidige president wordt bedoeld.

De e-mails zijn het eerste bewijs dat een topadviseur van Trump een ontmoeting had over schadelijke informatie over Clinton met het gegeven dat het een Russische poging was om Trump te helpen in zijn verkiezingscampagne vorig jaar. Trump Jr. zegt dat hij de e-mails openbaar maakt om „geheel transparant” te zijn.

De digitale uitwisseling met de muziekuitgever Rob Goldstone laat zien dat Trump Jr. daarin te horen kreeg dat de Russische regering informatie had die Clinton en haar omgang met Rusland in diskrediet konden brengen.

Hielp Rusland Trump aan de overwinning?