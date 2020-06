‘Zoon oud-Sovjetleider Chroesjtsjov overleden in VS’

De zoon van de voormalige Sovjetleider Nikita Chroesjtsjov is in de Verenigde Staten overleden. Dat zegt familie van Sergej Chroesjtsjov tegen Russische media. De professor woonde sinds het begin van de jaren negentig in de VS.

Chroesjtsjov werd in 1935 geboren in Moskou en groeide onder meer tijdens het bewind van zijn vader uit tot een belangrijke wetenschapper. Hij hield zich bezig met de ontwikkeling van langeafstandsraketten. Hij kreeg meerdere onderscheidingen voor zijn werk voor de Sovjet-Unie. Nikita Chroesjtsjov was van 1953 tot 1964 de leider van de Sovjet-Unie, hij volgde Jozef Stalin op. Chroesjtsjov stond bekend om zijn meer naar buiten gerichte beleid.

Sergej verhuisde in de jaren negentig naar de VS om daar les te geven aan de Brown University in Providence, Rhode Island. Hij doceerde moderne geschiedenis, de Koude Oorlog stond centraal bij zijn lessen. In 1999 kregen hij en zijn vrouw het Amerikaanse staatsburgerschap. De wetenschapper zei toen dat hij dacht dat zijn vader het niet zou afkeuren, ondanks dat de VS en de Sovjet-Unie altijd lijnrecht tegenover elkaar hebben gestaan.