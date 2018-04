Zoon oud-president Zuma vervolgd om crash

Zuid-Afrikaanse aanklagers gaan de zoon van oud-president Jacob Zuma alsnog vervolgen voor een dodelijk verkeersongeval. Duduzane Zuma botste in 2014 met zijn Porsche 911 op een taxibusje. Daardoor kwam een vrouw om het leven en raakten twee mensen ernstig gewond.

De autoriteiten hadden aanvankelijk besloten om Duduzane niet te vervolgen vanwege de crash, maar draaiden dat besluit later terug. Dat gebeurde nadat een burgerrechtenorganisatie in oktober vorig jaar had aangegeven de man desnoods zelf te willen vervolgen.

Aanklagers hadden de zoon van de oud-president tot eind maart gegeven om uit te leggen waarom ze zouden moeten afzien van vervolging. Duduzane kwam echter niet op de proppen met ontlastende informatie, zei een woordvoerder van de NPA, het nationale Openbaar Ministerie. Daarom gaan aanklagers nu over tot vervolging.

Duduzane is niet de enige in zijn familie die het aan de stok heeft met justitie. Oud-president Jacob Zuma wordt zelf vervolgd op verdenking van corruptie.