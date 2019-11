Zoon oud-president Von Weizsäcker doodgestoken

Fritz von Weizsäcker, de zoon van de voormalig president van de Bondsrepubliek Duitsland, is dinsdagavond doodgestoken. De arts hield een medische lezing in een Berlijnse privékliniek, toen een man uit het publiek op hem afstormde en hem stak met een mes. De 59-jarige arts overleed ter plekke.

Een man in het publiek die probeerde ertussenin te komen, raakte zwaargewond. De dader werd met hulp van mensen uit het publiek overmeesterd en overgedragen aan de politie. De verdachte zou volgens de politie in de loop van de nacht nog worden verhoord. De politie zei nog niets over de identiteit en het motief van de verdachte.

Von Weizsäcker was sinds 2005 chefarts van een afdeling in de Schlosspark kliniek in Berlijn. Zijn vader, Richard von Weizsäcker, was van 1984 tot en met 1994 president van Duitsland. Hij overleed in 2015.