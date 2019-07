‘Zoon Osama Bin Laden overleden’

De zoon en opvolger van Osama Bin Laden is overleden, meldt de Amerikaanse nieuwszender NBC op basis van anonieme bronnen. Over de doodsoorzaak is niets bekend. Ook is onduidelijk of de Amerikanen er een rol in hebben gespeeld.

Hamza Bin Laden vertrok in 1996 met zijn vader naar Afghanistan en gold sindsdien als een van zijn vertrouwelingen. Hij is de jongste zoon van Osama Bin Laden, hij is in 1989 geboren. Hij was in 2001 al met een AK-47 te zien in propagandavideo’s van terreurorganisatie Al-Qaeda. De laatste boodschap van Hamza werd vorig jaar de wereld ingestuurd. Dat was een nieuwe oproep tot een heilige oorlog tegen de Verenigde Staten.

Op 2 mei 2011 werd zijn vader doodgeschoten door Amerikaanse Navy SEALs. Hamza zou ook in de woning in het Pakistaanse Abottabad aanwezig zijn geweest toen de commando’s toesloegen. Hij zwoer kort na de dood van zijn vader wraak. Eerder dit jaar loofden de VS een beloning van een miljoen dollar uit voor de tip die naar Hamza zou leiden.