Zoon Nicolas Maduro op sanctielijst VS

De Verenigde Staten leggen de zoon van de Venezolaanse leider Nicolás Maduro sancties op. Het Amerikaanse ministerie van Financiën zegt dat de 29-jarige Nicolas ‘Nicolasito’ Maduro Guerra onder meer betrokken is geweest bij propaganda en censuur.

De zoon van de socialistische president heeft volgens het ministerie allerlei topfuncties. Zo zit de twintiger in de omstreden Grondwetgevende Vergadering. Dat orgaan is volgens de VS op ondemocratische wijze opgericht om de bevoegdheden te kapen van het door de oppositie gedomineerde parlement.

De VS steunen in Venezuela de aartsrivaal van president Maduro: oppositieleider Juan Guaidó. Die heeft zichzelf uitgeroepen tot interim-president. De Amerikaanse minister Steven Mnuchin zegt in een verklaring dat Maduro rekent op vertrouwelingen als zijn zoon om het „volk van Venezuela te onderdrukken”.

De strafmaatregelen hebben tot gevolg dat Amerikanen in principe geen zaken meer mogen doen met Nicolasito. Ook kunnen zijn activa in de VS worden bevroren.