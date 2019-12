Zoon Mexicaanse drugsbaas uitgeleverd aan VS

De zoon van de Mexicaanse drugsbaron Ismael ‘El Mayo’ Zambada is uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Hij moet daar terechtstaan voor drugshandel.

De 35-jarige zoon, die ook Ismael heet, is vrijdag al voor de rechter in San Diego verschenen, volgens Mexicaanse media. De jonge Zambada werd in 2014 in Mexico opgepakt, omdat hij werd gezocht in Californië.

‘El Mayo’ is een van de leiders van het beruchte Sinaloa-kartel. Hij is de enige van de leiders die nog op vrije voeten is. De bekendste baas en oprichter van het kartel, Joaquin ‘El Chapo’ Guzmán Loera zit ook vast in de VS, waar hij is veroordeeld tot een levenslange celstraf.