Zoon Khashoggi weg uit Saudi-Arabië

De oudste zoon van de vermoorde journalist Jamal Khashoggi heeft Saudi-Arabië verlaten. Dat heeft de nieuwszender CNN donderdag vernomen uit familiekringen. Salah bin Jamal Khashoggi heeft behalve de Saudische ook de Amerikaanse nationaliteit. Hij kon tot dusver niet weg uit het koninkrijk omdat Riyad in diens paspoort enkele maanden geleden beperkingen had opgenomen.

Dinsdag werd fotomateriaal verspreid waarop Salah Khashoggi handenschuddend te zien is met kroonprins Mohammed bin Salman. Deze kwam hem in gezelschap van koning Salman condoleren met het verlies van zijn vader. Bij die gelegenheid noemden de Saudische machthebbers de moord op de columnist van The Washington Post „afschuwelijk”.