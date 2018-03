Zoon Kaddafi wil bewijs tegen Sarkozy leveren

De zoon van de voormalige Libische leider Muammar Kaddafi wil bewijs overhandigen aan de Franse justitie dat oud-president Nicolas Sarkozy geld heeft gekregen uit Libië voor zijn verkiezingscampagne. Dat meldde de Amerikaanse zender NBC News vrijdag.

Justitie in Frankrijk heeft een gerechtelijk vooronderzoek ingesteld naar de 63-jarige Sarkozy omdat hij in 2007 financiële steun zou hebben gekregen van de voormalige Libische leider Muammar Kaddafi. Een Frans-Libische zakenman beweerde in november 2016 dat hij indertijd drie koffers met geld van Kaddafi aan Sarkozy heeft overgedragen via diens vertrouweling Claude Guéant. Dat ging om 5 miljoen euro.

„Ik kan bevestigen dat ik nog steeds keihard bewijs heb over Sarkozy”, zei Seif al-Islam Kaddafi tegen een Afrikaanse dochteronderneming van NBC. „Ik heb met eigen ogen de levering gezien van de eerste som geld aan Sarkozy’s man Claude Guéant in Tripoli.” Seif zegt dat hij bewijs wil leveren aan justitie in Frankrijk en dat hij de arrestatie van Sarkozy verwelkomt.

Sarkozy, die altijd heeft ontkend dat de dictator van de olierijke Noord-Afrikaanse staat zijn sponsor was, was al vaker onderwerp van justitieel onderzoek. Vorig jaar moest hij zich voor een rechter verantwoorden voor de financiering van zijn verkiezingscampagne voor het presidentschap in 2012.

De conservatief Sarkozy was president van 2007 tot 2012. Hij verloor in 2012 van de socialist François Hollande.