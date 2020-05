Zoon Johnson en Symonds heet Wilfred Lawrie Nicholas

De Britse premier Boris Johnson en zijn verloofde Carrie Symonds hebben hun woensdag geboren zoon Wilfred Lawrie Nicholas genoemd. Symonds maakte dat zaterdag bekend op Instagram.

Het is voor de 55-jarige Johnson niet de eerste keer dat hij vader is geworden. Hij heeft al vier kinderen met zijn ex-vrouw, Marina Wheeler. Het is onduidelijk of de premier nog meer kinderen heeft met andere vrouwen.

Johnson lag vorige maand zelf nog in het ziekenhuis nadat hij het coronavirus had opgelopen. Ook Symonds (32) raakte tijdens haar zwangerschap mogelijk besmet. Zij schreef begin april op Twitter dat ze een week in bed had doorgebracht met verdachte symptomen.