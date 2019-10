Zoon El Chapo vrij uit angst voor bloedbad

Een zoon van de beruchte Mexicaans drugsbaron Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera is in het noordwesten van Mexico korte tijd vastgehouden. De patrouille van politie en leger die hem toevallig aantrof in een huis in de plaats Culiacán, werd vervolgens belaagd door zo veel zwaar bewapende bendeleden, dat van arrestatie is afgezien, aldus de autoriteiten. Zij vreesden een bloedbad.

De patrouille van circa dertig man werd vanuit een huis beschoten. Ze drongen het pand binnen en arresteerde daar vier mannen. Een van hen bleek de zoon Ovidio ‘El Ratón’(de muis) Guzmán López. De aanhouding ontketende een soort belegering van het pand door grote groepen zwaar bewapende bendeleden. Ook elders in de stad werd geschoten, wat grote paniek veroorzaakte in Culiacán, de hoofdstad van de deelstaat Sinaloa. De betrokken leger- en politie-eenheden hebben toen besloten om levens te sparen en hun acties op te schorten en Guzmán López vrij te laten.

Vader Guzmán kreeg wereldwijde bekendheid na zijn ontsnappingen uit onder meer een van Mexico’s best beveiligde gevangenissen. De drugsbaron zit momenteel een levenslange gevangenisstraf uit in Amerika, voor moord, drugssmokkel en witwassen. Van zijn beruchte bende, het kartel van Sinaloa, is volgens waarnemers nog slechts een van de drie oorspronkelijke leiders actief de 71-jarige Ismael Zambada García. Hij staat nog steeds aan de leiding. Maar na een interne machtsstrijd zijn de zonen van El Chapo, de Chapitos, boven komen drijven als machtige figuren in het Sinaloakartel.