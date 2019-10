Zoon Bolsonaro geen ambassadeur in de VS

De zoon van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro zei dinsdag dat hij de hoop had laten varen om ambassadeur van zijn land in de Verenigde Staten te worden.

Eduardo Bolsonaro (35) vertelde tegen parlementariërs dat hij de beslissing had genomen deels vanwege gebrek aan steun, eraan toevoegend dat zijn vader zijn keuze niet had beïnvloed. „Ik luister naar het advies van veel mensen. Er is ook de kwestie van mijn kiezers. Ik moet bekennen dat de meerderheid geen steun gaf”, zei Eduardo, die lid is van het Congres in zijn thuisland.

Bolsonaro, een nauwe bondgenoot van de Amerikaanse president Donald Trump, zei in juli dat zijn zoon op weg was om ambassadeur in Washington te worden.