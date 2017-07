Zoon Afghaans leider pleegt zelfmoordaanslag

Abdur Rahman, een zoon van de leider van de Afghaanse Taliban, de mullah Haibatullah Akhundzada, is donderdag omgekomen bij het plegen van een zelfmoordaanslag. De extremistische Taliban hebben zaterdag bevestigd dat de 23-jarige Abdur Rahman met een truck vol explosieven een Afghaanse militaire basis is ingereden en zich heeft opgeblazen. Deze aanslag was donderdag in Gereshk in de zuidelijke provincie Helmand.

De mullah Haibatullah werd Talibanleider nadat zijn voorganger Akthar Mohammad in mei 2016 was gedood door een aanval met een Amerikaanse drone.